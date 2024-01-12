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İsrail aleyhine Lahey’de açılan “soykırım” davasının 2. duruşmasında neler oldu?

Tuba Memiş  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
İsrail aleyhine Lahey’de açılan “soykırım” davasının 2. duruşmasında neler oldu?

Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de dün görülmeye başlandı. Davada Anadolu Ajansı muhabirlerinin Gazze’de çektiği fotoğraflardan hazırlanan “Kanıt” kitabı delil olarak nasıl sunuldu? Karar ne zaman açıklanacak? Anadolu Ajansı Muhabiri Selman Aksünger anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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