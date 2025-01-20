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İslami bakış açısı yapay zeka bilimine nasıl yaklaşıyor?

Yapay zeka insan bilincine ulaşabilecek mi? Yapay zekanın neden olduğu teolojik tartışmalar neler? "Yapay Zeka ve İslam" kitabının editörü Prof. Dr. Mehmet Bulgen ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
İslami bakış açısı yapay zeka bilimine nasıl yaklaşıyor?

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