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İslam sanatlarına ilgi artıyor mu?

Ümmühan Atak  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
İslam sanatlarına ilgi artıyor mu?

Ankara
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Yıldız Holding tarafından ATO Congresium'da düzenlenen ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı"nda neler oldu? Hangi eserler öne çıktı? Ankaralı sanatseverlerin ilgisi nasıldı? Fuara 16 eseriyle katılan Ebru Sanatçısı Emine Yılmaz ile konuştuk.

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