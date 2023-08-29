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İslam Ansiklopedisi’nin 33 yıllık hikayesi nasıl film oldu?

Ümmühan Atak  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
İslam Ansiklopedisi’nin 33 yıllık hikayesi nasıl film oldu?

Ankara

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nin 33 yılda tamamlanan 44 ciltlik hikayesi, beyaz perdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmeni Murat Pay ile film projesinin doğuşundan perdeye kadar uzanan yolculuğunu konuştuk.

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