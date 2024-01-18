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İstanbul Ümraniye’de metro çalışması yapılan yolda meydana gelen çökmenin ardından bir önceden boşaltılan bina yıkıldı. Olay yerinden yayındayız.
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İran’la Pakistan arasında neden gerginlik oluştu? Karşılıklı saldırılar neyi amaçlıyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
İran’la Pakistan arasında neden gerginlik oluştu? Karşılıklı saldırılar neyi amaçlıyor?

İran’ın Pakistan’daki hedeflere yönelik füze saldırısının ardından, Pakistan’ın da İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki bazı bölgeleri vurarak misilleme yapması, iki ülke arasındaki gerginliği arttırdı. Bölgede nasıl bir denge var? Saldırılar neye işaret ediyor? Milli İstihbarat Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Uygur ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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