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İkinci Milanovic dönemi Hırvatistan’ın dış politikasına nasıl yansıyacak?

Tuba Memiş  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
İkinci Milanovic dönemi Hırvatistan’ın dış politikasına nasıl yansıyacak?

Ankara
Hırvatistan cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 74,66'sını alan Sosyal Demokrat Parti’nin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ikinci kez zaferini ilan etti.  Milanovic "Bu zaferi, son 5 yıldaki çalışmalarımın bir onayı ve insanların bana duyduğu güvenin bir ifadesi olarak görüyorum." dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Hırvatistan iç ve dış politikasının nasıl şekilleneceğini, Anadolu Ajansı Saraybosna Muhabiri İsmail Özdemir ile konuştuk.

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