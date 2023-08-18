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Hekimlerin ve düşünürlerin öncüsü İbn-i Sina kimdir?

Betül Sümeyye Us  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
Hekimlerin ve düşünürlerin öncüsü İbn-i Sina kimdir?

Modern tıbbın temel taşlarını döşeyen, İslam düşünce geleneğinin öncü isimlerinden biri olan İbn-i Sina kimdir? Mirası, düşünce ve felsefe dünyası nasıldı? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer TÜRKER ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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