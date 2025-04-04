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Google İsrailli siber güvenlik şirketi Wiz'i neden satın aldı?

Betül Sümeyye Us  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Google İsrailli siber güvenlik şirketi Wiz'i neden satın aldı?

İstanbul
İsrailli siber istihbarat ve teknoloji şirketleri ABD ya da Avrupa merkezli büyük şirketler ve sermaye fonları tarafından satın alınıyor. Son olarak Google’ın çatı şirketi Alphabet, İsrailli siber güvenlik şirketi Wiz'i 32 milyar dolara satın aldı. Google’ın bu adımı ne anlama geliyor? Nasıl sonuçları olacak? Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu ile konuştuk.
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