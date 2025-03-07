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Gazze’de yaşananlara tanık olan kadınlar İslam’a nasıl yakınlaştı?

Ümmühan Atak  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Gazze’de yaşananlara tanık olan kadınlar İslam’a nasıl yakınlaştı?

7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarından sonra dünyanın farklı noktalarında yaşayan ve İslam'ı seçen kadınların hikayeleri “Mühtedi Kadınlar” belgeseliyle anlatıldı. Ramazan boyunca TRT Arabi ekranlarında izleyiciyle buluşacak belgeselin detaylarını Yönetmen Mücahit Emre Sever ile konuştuk.

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