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Fransa ile Cezayir arasında neden diplomasi krizi çıktı?

Betül Sümeyye Us  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Fransa ile Cezayir arasında neden diplomasi krizi çıktı?

Ankara

Cezayir'in 12 Fransız diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Fransa da 12 Cezayirli diplomatı ülkesine geri gönderme kararı aldı. Karşılıklı adımlar iki ülke arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Fransa-Cezayir diplomasi krizinin arka planını ve olası sonuçlarını, SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş ile konuştuk.

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