Fransa ile Cezayir arasında neden diplomasi krizi çıktı?
Ankara
Cezayir'in 12 Fransız diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Fransa da 12 Cezayirli diplomatı ülkesine geri gönderme kararı aldı. Karşılıklı adımlar iki ülke arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Fransa-Cezayir diplomasi krizinin arka planını ve olası sonuçlarını, SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.