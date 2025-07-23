Eurofighter alımı Türkiye-AB Savunma iş birliğini nasıl şekillendirecek?
Ankara
Türkiye’nin 40 Eurofighter Typhoon alımı, AB üyesi ülkelerle savunma sanayii iş birliğini nasıl derinleştirecek? Türkiye-AB savunma sanayisi iş birliğinde nasıl yeni bir döneme işaret ediyor? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın ile konuşacağız.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.