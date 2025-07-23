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Eurofighter alımı Türkiye-AB Savunma iş birliğini nasıl şekillendirecek?

Tuba Memiş Çürük  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Eurofighter alımı Türkiye-AB Savunma iş birliğini nasıl şekillendirecek?

Ankara

Türkiye’nin 40 Eurofighter Typhoon alımı, AB üyesi ülkelerle savunma sanayii iş birliğini nasıl derinleştirecek? Türkiye-AB savunma sanayisi iş birliğinde nasıl yeni bir döneme işaret ediyor? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın ile konuşacağız. 

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