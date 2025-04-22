Endülüs Okuma Projesi neyi hedefliyor? Öğrencileri okumaya nasıl teşvik ediyor?
Ankara
Van’daki bir okulda başlayıp bugün Türkiye’nin 30 şehrinde uygulanan “Endülüs Okuma Projesi” nasıl ve neden ortaya çıktı? Projeye herkes katılabiliyor mu? “İyi bir okur olmak” neden önemli? Öğrencilerin projeye gösterdikleri ilgi ne boyutta? Eğitimci ve Yazar Emrah Atiş ile projenin detaylarını konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.