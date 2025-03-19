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Dünyanın en zor tırmanış rotaları hangileri?

Betül Sümeyye Us  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Dünyanın en zor tırmanış rotaları hangileri?

Himalayalar ve Karakurum’da tırmanış sezonu başlıyor. Peki, dünyanın en zorlu tırmanış rotaları hangileri? Tibet (Çin), Nepal ve Pakistan’da yer alan Himalaya ve Karakurum sıradağlarında bulunan, 8000 metre yüksekliğini aşan 14 adet dağın zirvesine tırmanış yaparak “14x8000”i tamamlayan ilk Türk dağcı Tunç Fındık ile dağcılığın risklerini, ekstrem tırmanış rotalarını ve Türkiye’nin dağcılık potansiyellerini konuştuk.
 
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