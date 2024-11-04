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Dubai çikolatasına gösterilen ilgi, popüler kültüre dair neyi anlatıyor?

Ümmühan Atak  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Dubai çikolatasına gösterilen ilgi, popüler kültüre dair neyi anlatıyor?

Ankara
Son zamanlarda gündemde olan ve satın almak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu Dubai çikolatasının etkisinden hareketle, popüler kültürün ne olduğunu ve tüketim davranışlarımızı nasıl etkilediğini, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Sosyolog Doç. Dr. Hicret Toprak ile konuştuk.

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