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AK Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD ziyareti, Türkiye-ABD ilişkileri için hangi mesajları veriyor?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin başkentinde bir araya geldi. Trump yönetimi ile yapılan ilk temasın çıktılarını, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD ziyareti, Türkiye-ABD ilişkileri için hangi mesajları veriyor?

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