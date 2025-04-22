Dağcılık kültürü, yeni tırmanış tarzlarından nasıl etkileniyor?
Ankara
Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nda bahar tırmanış sezonunun rekor sayıda tırmanıcıyla tamamlanacağı öngörülüyor. Everest tırmanış rotalarını, Xenon Climbers ekibi gibi xenon gazı kullanılarak veya oksijen desteği kullanılmadan zirveye çıkmayı hedefleyen sıra dışı tırmanış stratejilerini Milli Dağcı Tunç Fındık ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.