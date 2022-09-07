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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti Bosna Hersek’i nasıl birleştirdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bosna Hersek ziyaretinin etkilerini Saraybosna’dan Anadolu Ajansı BHS Haberleri Editörü Hakan Çelik ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 07.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti Bosna Hersek’i nasıl birleştirdi?

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