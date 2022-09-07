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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da resmi törenle karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

Kaan Bozdoğan   | 07.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da resmi törenle karşılandı

Belgrad

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic karşıladı. İki ülke milli marşları okunurken 7 pare top atışı yapıldı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Vucic, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İki lider daha sonra heyetlerini takdim etti.

Erdoğan ve Sırp mevkidaşı, baş başa ve heyetler arası görüşme için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giriş yaptı.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da hazır bulundu.

Erdoğan ve Vucic, görüşme sonrası çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmalarının imzalanacağı törenin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na da katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından resmi öğle yemeği verilecek.

Belgrad Kulesi ziyareti ile kentteki programlarını noktalayacak Erdoğan'ın, akşam saatlerinde Hırvatistan'a hareket etmesi bekleniyor.

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