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Dünya

Hırvatistan sokakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği Hırvatistan ziyareti öncesi başkent Zagreb sokakları Türk bayraklarıyla süslendi.

Stipe Majic, Lejla Biogradlija   | 07.09.2022
Hırvatistan sokakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı Fotoğraf: Stipe Majic / AA

Zagreb

Erdoğan'ın Hırvatistan ziyaretinde kullanacağı güzergaha Türkiye ve Hırvatistan bayrakları asıldı.

Balkan turu kapsamında Bosna Hersek ve Sırbistan'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Hırvatistan'da da görüşmeler yapacak.

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