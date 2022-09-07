Hırvatistan sokakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türk bayraklarıyla donatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği Hırvatistan ziyareti öncesi başkent Zagreb sokakları Türk bayraklarıyla süslendi.
Zagreb
Erdoğan'ın Hırvatistan ziyaretinde kullanacağı güzergaha Türkiye ve Hırvatistan bayrakları asıldı.
Balkan turu kapsamında Bosna Hersek ve Sırbistan'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Hırvatistan'da da görüşmeler yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.