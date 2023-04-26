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Bu yıl ilki düzenlenen Balkan Film Günleri’nde neler olacak?

Ümmühan Atak  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Bu yıl ilki düzenlenen Balkan Film Günleri’nde neler olacak?

Bu yıl ilki düzenlenen Balkan Film Günleri bugün başlıyor. 30 Nisan’a kadar devam edecek programda yer alan filmleri, konuk olarak gelen yapımcı ve yönetmenleri, düzenlenecek panellerin içeriklerini, Artizan Sanat Etkinlik Koordinatörü Tuba Özden Deniz’e sorduk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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