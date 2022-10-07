Birleşmiş Milletler’in düzenlediği iklim değişikliği konferansları ne vaat ediyor?
Ankara
Birleşmiş Milletler’in düzenlediği iklim değişikliği konferanslarının 27’incisi “COP27” kasım ayında Mısır’da düzenlenecek. Peki, devlet başkanlarının katıldığı ve sivil toplum kuruluşlarının seslerini duyurmak için uğraştığı bu toplantılar bugüne dek ne sonuç verdi? Bundan sonra iklim krizine çözüm vaat edecekler mi? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.