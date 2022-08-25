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Arakanlı Müslümanlar için BM’den yeni yardım çağrısı

Dünyadaki gıda sıkıntısı ve iklim koşulları, etnik temizliğe uğradıkları Myanmar’dan kaçarak Bangladeş’teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlar için koşulları ağırlaştırdı.

Ömer Faruk Çalışkan   | 25.08.2022
Arakanlı Müslümanlar için BM’den yeni yardım çağrısı

Dünyadaki gıda sıkıntısı ve iklim koşulları, etnik temizliğe uğradıkları Myanmar’dan kaçarak Bangladeş’teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlar için koşulları ağırlaştırdı. Birlemiş Milletler’in (BM) Arakanlı Müslümanlar için yaptığı yeni yardım çağrısını ve Arakanlı Müslümanların neler yaşadığını Cenevre’deki Anadolu Ajansı Muhabiri Ömer Faruk Yıldız anlatıyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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