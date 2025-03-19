Dolar
40.85
Euro
44.46
Altın
3,038.54
ETH/USDT
1,933.50
BTC/USDT
83,103.00
BIST 100
10,060.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Podcast

Ani sıcaklık düşüşü insan sağlığını nasıl etkiliyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Ani sıcaklık düşüşü insan sağlığını nasıl etkiliyor?

Ankara
İki gün içinde sert düşüş gösteren hava sıcaklıkları, insanların beden ve ruh sağlığını nasıl etkiliyor? Hangi hastalıklar tetikleniyor? Tüm boyutlarıyla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Evci ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı illerde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor
Tokat'ta istinat duvarına çarpan işçi servisindeki 21 kişi yaralandı
Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında Gezi Parkı soruşturması
Şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici kapatılan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı yeniden açılacak

Benzer haberler

Ani sıcaklık düşüşü insan sağlığını nasıl etkiliyor?

Ani sıcaklık düşüşü insan sağlığını nasıl etkiliyor?

Yemen’deki Husilerle-ABD güçleri arasındaki çatışmanın sebebi ne?

“Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu” kitabı nasıl ortaya çıktı?

Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Hindistan Başbakanı Modi, fikirlerinin Trump'ın politikalarıyla benzer olduğu görüşünde

Hindistan Başbakanı Modi, fikirlerinin Trump'ın politikalarıyla benzer olduğu görüşünde
Doğal yaşlanmadan neden kaçıyoruz? Toplumda “genç görünme” baskısı mı var?

Doğal yaşlanmadan neden kaçıyoruz? Toplumda “genç görünme” baskısı mı var?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet