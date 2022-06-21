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Almanya’nın elektrik üretiminde gaz yerine kömür kullanma kararı ne anlama geliyor?

Ömer Faruk Çalışkan   | 21.06.2022
Almanya’nın elektrik üretiminde gaz yerine kömür kullanma kararı ne anlama geliyor?

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin gelecek kışa yönelik doğal gaz depolama tesislerini doldurmaya yardımcı olmak için gaz tüketimini azaltması ve elektrik üretimi için kömür santrallarının daha fazla kullanılması gerekeceğini açıkladı. Detayları Anadolu Ajansı Berlin Muhabiri Cüneyt Karadağ ile konuştuk.

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