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İzmir’in Gaziemir ilçesi Irmak mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Afrika’da üç devletin konfederasyon kurma kararının sebebi ne?

Ömer Faruk Çalışkan  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Afrika’da üç devletin konfederasyon kurma kararının sebebi ne?

Ankara

Afrika’nın Sahel bölgesinde Burkino Faso, Mali ve Nijer’in konfederasyon oluşturma kararı ne anlama geliyor? Sahel Devletleri İttifakı’nın hedefleri neler? ASBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mürsel Bayram ile konuştuk.

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