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Afet bölgesindeki depreme dayanıklı ticari alanların özellikleri ne?

Tuba Memiş  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Afet bölgesindeki depreme dayanıklı ticari alanların özellikleri ne?

Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları, afetzede esnaflar için inşa edilen depreme dayanıklı ticari alanların özelliklerini, Anadolu Ajansı muhabiri Ramazan Ercan ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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