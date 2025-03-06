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ABD ile nükleer müzakerelerin belirsizleştiği İran’da neler oluyor?

Tuba Memiş Çürük  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
ABD ile nükleer müzakerelerin belirsizleştiği İran’da neler oluyor?

Ankara
İran’ın ABD ile ilişkileri ve nükleer müzakereler küresel siyasette yakından takip ediliyor. İran’daki son yıllarda artan yaptırımlar, iç siyasi gelişmeler ve uluslararası diplomatik girişimler, birçok soru işaretini barındırıyor. Mahreç Dünya’da bu hafta İran’daki son gelişmeleri Anadolu Ajansı Tahran Muhabiri Ahmet Dursun ile konuştuk. 

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