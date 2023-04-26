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AB doğal gaz sorununu çözmek için hangi yöntemleri deniyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
AB doğal gaz sorununu çözmek için hangi yöntemleri deniyor?

Ukrayna’daki savaş başladığından beri enerjide Rusya’ya bağımlılık yüzünden sıkıntı yaşayan Avrupa Birliği ülkeleri, geçen kışı tasarruf yöntemleriyle atlattı. Peki, gelecek kış nasıl geçecek? AB karar organları yeni metodlar deniyor, alternatifler arıyor. Brüksel’deki AA Muhabiri Ata Ufuk Şener ile son girişimi konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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