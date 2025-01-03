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2025'te Gazze'deki İsrail soykırımı bitebilir mi?

Gazzeliler 2025 yılına da İsrail’in soykırım politikası altında girdi. Gazze'de devam eden soykırım ve işgalin geleceğine dair, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selim Han Yeniacun ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
2025'te Gazze'deki İsrail soykırımı bitebilir mi?

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