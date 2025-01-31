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“Almanya’nın körü körüne İsrail desteği”nin arkasında ne var?

Betül Sümeyye Us  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
“Almanya’nın körü körüne İsrail desteği”nin arkasında ne var?

İstanbul
Almanya’nın İsrail’e koşulsuz desteğinin nedenlerini sorgulayan ve Berlin’in İsrail-Filistin politikasını konu alan Germany’s Blind Support of Israel (Almanya’nın körü körüne İsrail desteği) adlı belgesel hakkında, belgeselin Yapımcı ve Yönetmeni Tülin Tezel ile konuştuk.
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