Balıkesir’in Manyas ilçesindeki Manyas Gölü’nde kuraklık her geçen gün etkisini artırıyor.
Su seviyesinin düşmesi, göçmen kuşların yaşam alanlarını tehdit ederken, bölge halkı da tarım arazilerinin sulanmasında zorluk yaşıyor. (Ekrem Şahin - Anadolu Ajansı)
