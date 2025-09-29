Alaska’nın Chugiak bölgesindeki Beach Lake üzerinde kuzey ışıkları (aurora borealis) gökyüzünü aydınlatıyor.
Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların atmosferle etkileşimi sonucu oluşan ışık perdeleri gölün yüzeyine yansıyarak büyüleyici bir manzara oluşturdu. (Hasan Akbaş - Anadolu Ajansı)
