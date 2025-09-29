Dolar
Fotoğraf
Alaska’da Geceyi Aydınlatan Mucize: Kuzey Işıkları

Alaska’da Geceyi Aydınlatan Mucize: Kuzey Işıkları

29.09.2025

Alaska’nın Chugiak bölgesindeki Beach Lake üzerinde kuzey ışıkları (aurora borealis) gökyüzünü aydınlatıyor.

Alaska’da Geceyi Aydınlatan Mucize: Kuzey Işıkları
Fotoğraf: Hasan Akbaş

​Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların atmosferle etkileşimi sonucu oluşan ışık perdeleri gölün yüzeyine yansıyarak büyüleyici bir manzara oluşturdu. (Hasan Akbaş - Anadolu Ajansı)

Alaska’da Geceyi Aydınlatan Mucize: Kuzey Işıkları
Fotoğraf: Hasan Akbaş

Alaska’da Geceyi Aydınlatan Mucize: Kuzey Işıkları
Fotoğraf: Hasan Akbaş

Alaska’da Geceyi Aydınlatan Mucize: Kuzey Işıkları
Fotoğraf: Hasan Akbaş

Alaska’da Geceyi Aydınlatan Mucize: Kuzey Işıkları
Fotoğraf: Hasan Akbaş

Alaska’da Geceyi Aydınlatan Mucize: Kuzey Işıkları
Fotoğraf: Hasan Akbaş

Alaska’da Geceyi Aydınlatan Mucize: Kuzey Işıkları
Fotoğraf: Hasan Akbaş

Alaska’da Geceyi Aydınlatan Mucize: Kuzey Işıkları
Fotoğraf: Hasan Akbaş

Alaska’da Geceyi Aydınlatan Mucize: Kuzey Işıkları
Fotoğraf: Hasan Akbaş

Alaska’da Geceyi Aydınlatan Mucize: Kuzey Işıkları
Fotoğraf: Hasan Akbaş

Alaska’da Geceyi Aydınlatan Mucize: Kuzey Işıkları
Fotoğraf: Hasan Akbaş

Alaska’da Geceyi Aydınlatan Mucize: Kuzey Işıkları
Fotoğraf: Hasan Akbaş

