Yüzme Milli Takımı Olimpiyat Oyunları'na veda etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yüzmede kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında son 8'e kalamadı.
Paris
Paris'teki La Defense Arena'da yapılan 4x200 metre serbest bayrak yarışı elemelerinde Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan ay-yıldızlı takım mücadele etti.
Serisini 8.05.18'lik dereceyle 8. sırada bitiren ve genel klasmanda da 16. sırada yer alan milli takım, oyunlara veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.