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Spor, Paris 2024

Yüzme Milli Takımı Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yüzmede kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında son 8'e kalamadı.

Ercan Çakar  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Yüzme Milli Takımı Olimpiyat Oyunları'na veda etti Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Paris

Paris'teki La Defense Arena'da yapılan 4x200 metre serbest bayrak yarışı elemelerinde Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan ay-yıldızlı takım mücadele etti.

Serisini 8.05.18'lik dereceyle 8. sırada bitiren ve genel klasmanda da 16. sırada yer alan milli takım, oyunlara veda etti.

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