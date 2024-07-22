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Spor, Paris 2024

Türkiye, Paris 2024'te 102 sporcuyla madalya mücadelesi verecek

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcular, 18 branşta madalya mücadelesinde yer alacak.

Ercan Çakar  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Türkiye, Paris 2024'te 102 sporcuyla madalya mücadelesi verecek

İstanbul

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 branşta toplam 102 sporcuyla temsil edilecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonunda 102 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.

Katılımda son 3 olimpiyatın gerisinde

Paris'te 102 sporcuyla madalya arayacak Türkiye, katılım sayısında son üç olimpiyat oyunun gerisinde kaldı.

Tarihinin en yüksek katılımını 114 sporcuyla 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda sağlayan Türkiye, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 103, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ise 108 sporcu ile mücadele etmişti.

Kadınlar ikinci kez erkeklerden çok

Türkiye'nin olimpiyat kafilesinde ikinci kez kadın sporcu sayısı, erkeklerden fazla olacak.

Paris'te ay-yıldızlı formayı terletecek kafilede 54 kadın ve 48 erkek sporcu bulunuyor.

Türkiye'nin en fazla kadın sporcu ile temsil edildiği olimpiyat, 66 kişiyle 2012 Londra Olimpiyat Oyunları olmuştu.

Takım sporlarında voleybol

Takım sporlarında A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, Paris'teki tek Türk ekibi olacak.

Son yıllardaki başarılarıyla dikkati çeken milli takım, üst üste iki, tarihinde ise üçüncü kez olimpiyatlarda yer alacak.

Ay-yıldızlı takım, 2012 Londra ve 2020 Tokyo olimpiyatlarında mücadele etmişti.

Milli sporcular

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye temsil edecek sporcular şunlar:

BranşSporcuDisiplin - SıkletKotaKotayı aldığı müsabakaKotayı aldığı derecesi
Atıcılıkİsmail Keleş10 metre havalı tabancaÜlke2023 Avrupa OyunlarıAltın madalya
AtıcılıkYusuf Dikeç10 metre havalı tabancaÜlkeISSF Olimpik Sıralama Listesi3.
AtıcılıkŞimal Yılmaz10 metre havalı tabancaÜlkeAtıcılık Havalı Silahlar Avrupa ŞampiyonasıGümüş madalya
AtıcılıkŞevval İlayda Tarhan10 metre havalı tabancaSporcuISSF Olimpik Sıralama Listesi2.
AtıcılıkSena CanSkeetÜlke2023 Dünya Şampiyonası8.
AtıcılıkOğuzhan TüzünTrapÜlkePlak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri ŞampiyonasıBronz madalya
AtıcılıkRümaysa Pelin KayaTrapÜlkePlak Atışları Avrupa ŞampiyonasıBronz madalya
AtletizmKaan Kigen ÖzbilenMaratonBireysel2023 Barselona Maratonu2.05.37
AtletizmKayhan Özer100 metreBireyselWA Olimpik Sıralama Listesi48.
AtletizmErsu ŞaşmaSırıkla atlamaBireyselAlmanya Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması5.90 metre
AtletizmSalih Korkmaz20 km yürüyüşBireysel2023 Dünya Atletizm Şampiyonası1.19.49
AtletizmMeryem Bekmez20 km yürüyüşBireyselWA Olimpik Sıralama Listesi41.
AtletizmTuğba Danışmaz3 adım atlamaBireyselAvrupa Atletizm Şampiyonası14.57
AtletizmYasmani Copello Escobar400 metre engelliBireysel2023 Dünya Atletizm Şampiyonası48.66
AtletizmAyşe TekdalMaraton Yürüyüş Karma Takım BayrakÜlkeDünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası20.
AtletizmMazlum DemirMaraton Yürüyüş Karma Takım BayrakÜlkeDünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası20.
AtletizmBerke Akçam400 metre engelliBireyselAvrupa Atletizm Şampiyonası48.14
AtletizmAlperen AcetYüksek atlamaBireyselWA Olimpik Sıralama Listesi27.
AtletizmBuse SavaşkanYüksek atlamaBireyselWA Olimpik Sıralama Listesi28.
AtletizmEmel DereliGülle atmaBireyselWA Olimpik Sıralama Listesi25.
AtletizmNecati Er3 adım atlamaBireyselWA Olimpik Sıralama Listesi25.
AtletizmÖzkan BaltacıÇekiç atmaBireyselWA Olimpik Sıralama Listesi29.
AtletizmEda TuğsuzCirit atmaBireyselWA Olimpik Sıralama Listesi32.
BadmintonNeslihan Yiğit ArınTek kadınlarBireyselBWF Dünya Sıralaması21.
Yol BisikletiBurak AbayYol yarışıÜlkeUCI Yol Bisikleti Ülkeler Dünya Sıralaması Listesi40.
BoksBuse Naz Çakıroğlu50 kiloBireysel2023 Avrupa OyunlarıAltın madalya
BoksHatice Akbaş54 kiloBireysel2023 Avrupa OyunlarıBronz madalya
BoksEsra Yıldız Kahraman57 kiloBireysel2. Boks Olimpiyat Kota TurnuvasıAltın madalya
BoksGizem Özer60 kiloBireysel2023 Avrupa OyunlarıBronz madalya
BoksBusenaz Sürmeneli66 kiloBireysel2023 Avrupa OyunlarıAltın madalya
BoksSamet Gümüş51 kiloBireysel2023 Avrupa OyunlarıGümüş madalya
BoksTuğrulhan Erdemir71 kiloBireysel2023 Avrupa OyunlarıBronz madalya
BoksKaan Aykutsun80 kiloBireysel1. Boks Olimpiyat Kota TurnuvasıAltın madalya
Artistik CimnastikFerhat ArıcanTakım-BireyselÜlke2023 Dünya Şampiyonası10.
Artistik CimnastikAdem AsilTakım-BireyselÜlke2023 Dünya Şampiyonası10.
Artistik CimnastikAhmet ÖnderTakım-BireyselÜlke2023 Dünya Şampiyonası10.
Artistik Cimnastikİbrahim ÇolakTakım-BireyselÜlke2023 Dünya Şampiyonası10.
Artistik CimnastikEmre DodanlıTakım-BireyselÜlke2023 Dünya Şampiyonası10.
EskrimEnver YıldırımKılıçBireyselAvrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası1.
EskrimNisanur ErbilKılıçBireyselAvrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası2.
GüreşHamza BakırGrekoromen 130 kiloÜlke2023 Dünya ŞampiyonasıGümüş madalya
GüreşAli CengizGrekoromen 87 kiloÜlke2023 Dünya ŞampiyonasıAltın madalya
GüreşEnes BaşarGrekoromen 60 kiloÜlke2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası1.
GüreşBurhan AkbudakGrekoromen 77 kiloÜlke2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası1.
GüreşTaha AkgülSerbest 125 kiloÜlke2023 Dünya ŞampiyonasıBronz madalya
Güreşİbrahim ÇiftçiSerbest 97 kiloÜlke2023 Dünya Şampiyonası5.
GüreşBuse Tosun ÇavuşoğluKadınlar 68 kiloÜlke2023 Dünya ŞampiyonasıAltın madalya
GüreşNesrin BaşKadınlar 62 kiloÜlkeOlimpiyat Oyunları Güreş Kota Turnuvası1.
GüreşZeynep YetgilKadınlar 53 kiloÜlkeOlimpiyat Oyunları Güreş Kota TurnuvasıBronz madalya
GüreşEvin Demirhan YavuzKadınlar 50 kiloÜlke2023 Dünya Şampiyonası5.
GüreşYasemin Adar YiğitKadınlar 76 kiloÜlke2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası1.
HalterMuhammed Furkan ÖzbekErkekler 73 kiloBireyselDünya sıralaması7.
JudoTuğçe BederKadınlar -48 kiloBireyselIJF Olimpik Sıralama Listesi15.
JudoFidan ÖgelKadınlar -70 kiloBireyselIJF Olimpik Sıralama Listesi28.
JudoKayra ÖzdemirKadınlar +78 kiloÜlkeIJF Olimpik Sıralama Listesiİlk 17
JudoSalih YıldızErkekler -60 kiloBireyselIJF Olimpik Sıralama Listesi9.
JudoVedat AlbayrakErkekler -80 kiloBireyselIJF Olimpik Sıralama Listesi11.
JudoMihael ZgankErkekler -90 kiloBireyselIJF Olimpik Sıralama Listesi6.
Judoİbrahim TataroğluErkekler +100 kiloBireyselIJF Olimpik Sıralama Listesiİlk 17
JudoMuhammed DemirelErkekler -66 kiloBireyselIJF Olimpik Sıralama Listesi25.
OkçulukMete GazozKlasik Yay Erkek TakımÜlke2023 Dünya ŞampiyonasıGümüş madalya
OkçulukUlaş Berkim TümerKlasik Yay Erkek TakımÜlke2023 Dünya ŞampiyonasıGümüş madalya
OkçulukMuhammed Abdullah YıldırmışKlasik Yay Erkek TakımÜlke2023 Dünya ŞampiyonasıGümüş madalya
OkçulukElif Berra GökkırKadınlar Klasik Yay BireyselÜlkeAvrupa Kıtası Olimpiyat ElemeleriBronz madalya
KürekElis ÖzbayTek çifte (1X)BireyselDünya Olimpiyat Kota Yarışması11.
Masa TenisiSibel AltınkayaTek kadınlarBireyselITTF Olimpik Sıralama Listesi65.
Modern Pentatlonİlke Özyüksel MihrioğluKadınlarBireyselUIPM Olimpik Sıralama Listesi4.
Modern PentatlonBuğra ÜnalErkeklerBireyselUIPM Olimpik Sıralama Listesi33.
TekvandoMerve Dinçel Kavurat49 kiloBireyselWT Olimpik Sıralama2.
TekvandoHatice Kübra İlgün57 kiloBireyselWT Olimpik Sıralama4.
TekvandoNafia Kuş Aydın67 kiloBireyselWT Olimpik Sıralama2.
TekvandoHakan Reçber68 kiloBireyselWT Olimpik Sıralama3.
TekvandoEmre Kutalmış Ateşli+80 kiloBireyselWT Olimpik Sıralama5.
VoleybolA Milli Kadın Takımı (12+1 kişi)TakımÜlkeFIVB Kadınlar Olimpiyat Eleme TurnuvasıAltın madalya
YüzmeKuzey Tunçelli800 ve 1500 metre serbestBireysel2023 Gençler Avrupa Şampiyonası - 2023 Gençler Dünya Şampiyonası7.48.75 - 14.58.67
YüzmeBerke Saka100 metre sırtüstü ve 200 metre bireysel karışıkBireysel2023 Türkiye Şampiyonası54.46 - 1.58.20
YüzmeEmir Batur Albayrak1500 metre serbestBireysel2023 Gençler Dünya Şampiyonası15.00.57
YüzmeBerkay Ömer Öğretir100m KurbağalamaBireyselAvrupa Yüzme Şampiyonası59.23.00
YüzmeEcem Dönmez4x200 metre serbest bayrakÜlkeWA Olimpik Sıralama Listesi8:05.21
YüzmeEla Naz Özdemir4x200 metre serbest bayrakÜlkeWA Olimpik Sıralama Listesi8:05.21
YüzmeGizem Güvenç4x200 metre serbest bayrakÜlkeWA Olimpik Sıralama Listesi8:05.21
YüzmeZehra Duru Bilgin4x200 metre serbest bayrakÜlkeWA Olimpik Sıralama Listesi8:05.21
YelkenYiğit Yalçın ÇitakILCA 7Ülke2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası28.
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YelkenMerve VatanIQ FoilÜlkeTüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı5.
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