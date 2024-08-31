Türkiye, paralimpik oyunlardaki kendi altın madalya rekorunu egale etti
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın dördüncü gününde Türkiye, kendi altın madalya rekorunu egale etti.
Paris
Oyunların dördüncü gününde para okçulukta Öznur Cüre Girdi, para atletizmde ise Serkan Yıldırım altın madalya aldı.
- Paris'te milli para okçu Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı
- Para atletizmde milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalya kazandı
Para tekvandoda da dün Mahmut Bozteke, altın madalyaya uzanmıştı.
Bu altın madalyalarla Rio 2016'daki rekor olan 3 altın madalyayı şimdiden yakalayan Türkiye, önemli bir başarı elde etti.
Paris 2024'te kapanış 8 Eylül'de olacak ve Türkiye bir madalya daha alması durumunda tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.