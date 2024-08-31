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Spor, Paris 2024

Türkiye, paralimpik oyunlardaki kendi altın madalya rekorunu egale etti

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın dördüncü gününde Türkiye, kendi altın madalya rekorunu egale etti.

Erkan Tiryaki  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Türkiye, paralimpik oyunlardaki kendi altın madalya rekorunu egale etti

Paris

Oyunların dördüncü gününde para okçulukta Öznur Cüre Girdi, para atletizmde ise Serkan Yıldırım altın madalya aldı.

Para tekvandoda da dün Mahmut Bozteke, altın madalyaya uzanmıştı.

Bu altın madalyalarla Rio 2016'daki rekor olan 3 altın madalyayı şimdiden yakalayan Türkiye, önemli bir başarı elde etti.

Paris 2024'te kapanış 8 Eylül'de olacak ve Türkiye bir madalya daha alması durumunda tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçirecek.

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