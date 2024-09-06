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Spor, Paris 2024

Paris'te tekerlekli sandalye eskrimde Hakan Akkaya bronz madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde bronz madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Paris'te tekerlekli sandalye eskrimde Hakan Akkaya bronz madalya kazandı

Paris

Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya maçında İtalya'dan Emanuele Lambertini'yle karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen maçta rakibini 15-13 yenen Hakan, bronz madalya alarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu başarı hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'nin eskrim branşındaki ilk madalyası oldu.

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