Paris'te para judo kategorisinde Yasin Çimciler yarı finale çıktı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisinde Yasin Çimciler, yarı finale yükseldi.
Paris
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde İtalya'dan Valerio Romano Teodori'yle karşılaştı.
Rakibini ippon sayısıyla mağlup eden Yasin Çimciler, bugün yarı finalde Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.