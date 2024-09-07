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Spor, Paris 2024

Paris'te para judo kategorisinde Yasin Çimciler yarı finale çıktı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisinde Yasin Çimciler, yarı finale yükseldi.

Erkan Tiryaki  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Paris'te para judo kategorisinde Yasin Çimciler yarı finale çıktı

Paris

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde İtalya'dan Valerio Romano Teodori'yle karşılaştı.

Rakibini ippon sayısıyla mağlup eden Yasin Çimciler, bugün yarı finalde Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla karşı karşıya gelecek.

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