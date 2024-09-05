Para yüzmede Türkiye, 4x50 metre karışık takımda Paris'te finale yükseldi
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzmede Türkiye, 4x50 metre karışık takımda finale çıktı.
Paris
Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında 4x50 metre karışık takımda milli takımı Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Umut Ünlü ve Turgut Aslan Yaraman temsil etti.
Serisini 2.50.21'lik zamanıyla 3'üncü bitiren Türkiye, genel sıralamada da 7'nci olarak final bileti aldı.
Milli sporcuların final müsabakası bu akşam TSİ 21.00'de yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.