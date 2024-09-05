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Spor, Paris 2024

Para yüzmede Türkiye, 4x50 metre karışık takımda Paris'te finale yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzmede Türkiye, 4x50 metre karışık takımda finale çıktı.

Erkan Tiryaki  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Para yüzmede Türkiye, 4x50 metre karışık takımda Paris'te finale yükseldi

Paris

Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında 4x50 metre karışık takımda milli takımı Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Umut Ünlü ve Turgut Aslan Yaraman temsil etti.

Serisini 2.50.21'lik zamanıyla 3'üncü bitiren Türkiye, genel sıralamada da 7'nci olarak final bileti aldı.

Milli sporcuların final müsabakası bu akşam TSİ 21.00'de yapılacak.

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