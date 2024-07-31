Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Olimpiyat Oyunları'na veda etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, organizasyona veda etti.
Paris
Paris 2024'ün badminton branşı tek kadınlar kategorisi J Grubu'nda iki karşılaşmaya çıkan Neslihan, bir galibiyet bir mağlubiyet aldı.
Son 16 turuna yükselmesi için rakipleri Japon Aya Ohori- Şilili Ines Lucia Castillo maçının sonucunu bekleyen Neslihan, Ohori'nin maçı kazanmasının ardından organizasyona grup ikincisi olarak veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.