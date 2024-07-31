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Spor, Paris 2024

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, organizasyona veda etti.

Muhammed Boztepe  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Olimpiyat Oyunları'na veda etti Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Paris

Paris 2024'ün badminton branşı tek kadınlar kategorisi J Grubu'nda iki karşılaşmaya çıkan Neslihan, bir galibiyet bir mağlubiyet aldı.

Son 16 turuna yükselmesi için rakipleri Japon Aya Ohori- Şilili Ines Lucia Castillo maçının sonucunu bekleyen Neslihan, Ohori'nin maçı kazanmasının ardından organizasyona grup ikincisi olarak veda etti.

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