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Spor, Paris 2024

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Paris 2024'e özel reklam filmi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına özel reklam filmi hazırladı.

Erkan Tiryaki  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Paris 2024'e özel reklam filmi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Savaşı görüntüleriyle başlayan reklam filminde, Türkiye'nin ilk kez Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla alınan 16 Ocak 1924 tarihli Bakanlar Kurulu kararına atıfta bulunularak 100 yıl önce Paris’te düzenlenen Olimpiyat Oyunları’na katıldığı hatırlatılıyor.

Milli sporcuların 100 yıllık olimpiyat mücadelesinde kazandığı madalyaların ve sevinç görüntülerinin yer aldığı reklam filmi, "100 yıl sonra yeniden aynı ruhla Paris'teyiz." sloganıyla sona eriyor.

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