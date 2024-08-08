Dolar
33.51
Euro
36.69
Altın
2,424.65
ETH/USDT
2,585.00
BTC/USDT
59,646.00
BIST 100
10,098.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Paris 2024

Bakan Tekin, Bilgisayar Klavye Olimpiyatları'nda dünya şampiyonu olan milli takımı kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilgisayar Klavye Olimpiyatları'nda dünya şampiyonu olan Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı ile bir araya geldi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Bakan Tekin, Bilgisayar Klavye Olimpiyatları'nda dünya şampiyonu olan milli takımı kabul etti

Ankara

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bilgisayar Klavye Olimpiyatları'nda dünya şampiyonu olan Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı'nı misafir ettiklerini belirtti.

Tekin, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, F klavye kullanımının yaygınlaşması ve bu alandaki yeteneklerin desteklenmesi için birçok projeye destek veriyoruz ve her türlü desteği vermeye de hazırız. Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda, gençlerimizin bu tür uluslararası başarılar elde etmesi bizleri son derece mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Dünya şampiyonu olan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK'dan, GSS prim borçlarına ilişkin "yanıltıcı IBAN numaralı SMS'ler" hakkında uyarı
MSB'den şehit Jandarma Astsubay Kalaz için başsağlığı mesajı
Emine Erdoğan, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesi Yunus'u tebrik etti
Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı

Benzer haberler

Bakan Tekin, Bilgisayar Klavye Olimpiyatları'nda dünya şampiyonu olan milli takımı kabul etti

Bakan Tekin, Bilgisayar Klavye Olimpiyatları'nda dünya şampiyonu olan milli takımı kabul etti

Kürsünün zirvesinden inmeyen milli muaythaici Sudenur, yeni şampiyonluklar peşinde

Milli sporcu Nida Bulut serbest dalışta 2 yılda 16 madalya kazandı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye'ye getirilen Gazzeli öğrencileri ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye'ye getirilen Gazzeli öğrencileri ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet