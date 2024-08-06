Dolar
33.60
Euro
36.73
Altın
2,390.22
ETH/USDT
2,480.90
BTC/USDT
56,381.00
BIST 100
9,881.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
LOSC Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile oynadıkları maç sonrası basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Paris 2024

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 yarı finaldeki rakibi İtalya oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'yla eşleşti.

Muhammed Boztepe  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 yarı finaldeki rakibi İtalya oldu Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Paris

South Paris Arena'da oynanan çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Çeyrek finalde Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi oldu. Milliler de Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti.

Türkiye ile İtalya arasındaki maç, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de oynanacak.

Ay-yıldızlılar C Grubu'nda karşılaştığı İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Diğer eşleşmede ise ABD, Brezilya'yla finale yükselmek için karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü
İstanbul polisinden helikopter destekli "huzur" uygulaması
TBMM heyeti UAD'de İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahillik bildirimi için Hollanda'da
Bodrum'da 20 saate varan su kesintisi yaşanacak
Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 yarı finaldeki rakibi İtalya oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 yarı finaldeki rakibi İtalya oldu

Kübalı Lopez Nunez 5 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi olarak tarihe geçti

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024'te bronz madalya kazandı

Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 66 kiloda altın madalyalar sahibini buldu

Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 66 kiloda altın madalyalar sahibini buldu
Milli güreşçiler Burhan Akbudak ve Evin Demirhan Yavuz Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Milli güreşçiler Burhan Akbudak ve Evin Demirhan Yavuz Olimpiyat Oyunları'na veda etti
Olimpiyat Oyunları'nda senkronize 10 metre platform atlamada Çinli Hongchan Quan şampiyon oldu

Olimpiyat Oyunları'nda senkronize 10 metre platform atlamada Çinli Hongchan Quan şampiyon oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet