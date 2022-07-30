'Yılın Fotoğrafı' ödülü sahibi Konstantinos Tsakalidis fotoğraf makinesini İstanbul'da teslim aldı
Istanbul Photo Awards 2022, "Yılın Fotoğrafı" ödülü sahibi Konstantinos Tsakalidis'e, Canon sponsorluğu kapsamında kazandığı fotoğraf makinesini AA Genel Müdürü Serdar Karagöz takdim etti.
İstanbul
Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen görüşmede Karagöz, Yunan foto muhabiri Tsakalidis'in ödülünü almak için gelmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu ödülü size bizzat takdim etmek istedim. Umarım bu kamerayla çekeceğiniz fotoğraflarla birçok ödül kazanırsınız." dedi.
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Serdar Karagöz, Tsakalidis'in "Evia'da Bir Kadın" adlı fotoğrafının geçen yılın en güçlü fotoğraflarından biri olduğuna işaret ederek, "Sizin fotoğrafınız da en iyisiydi. Bu yüzden size bu ödülü takdim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.
Karagöz, yarışmada ödül alan fotoğrafların yer aldığı fotoğraf albümünü Tsakalid’e hediye etti.
"Lütfen dünya için iyi fotoğraflar çekmeye devam edin"
Anadolu Ajansının önemsediği alanlarından birisinin de çevre konusu olduğunun altını çizen Karagöz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Fotoğrafınız iklim değişikliği durumunun sonuçlarını çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Sonbahar aylarında Anadolu Ajansı olarak bir çevre forumu düzenleyeceğiz. Her türlü çevre sorununu ve iklim değişikliği konularını tartışacağız. Sizi de çevre forumumuza davet ediyorum. Ayrıca Atina haber ajansını ve dünyanın her yerinden diğer haber ajanslarını da davet edeceğim. Burada medyanın bu konudaki sorumluluklarını da tartışacağız. Çevre forumundaki fotoğraf sergisinde de sizin fotoğraflarınız önemli bir yer tutacaktır. Lütfen dünya için iyi fotoğraflar çekmeye devam edin."
Karagöz, gazeteciler olarak birlikte çalışmanın önemine değinerek, "Kültürümüz birbirine çok benziyor bu yüzden birlikte çalışmalıyız. Çevre ve mülteci konuları gibi ortak sorunları çözmek için dayanışmaya ihtiyacımız var. Birlikte çözüm üretmeliyiz." ifadelerini kullandı.
"Şehrinizde bulunmak benim için büyük onur ve mutluluk"
Bloomberg çalışanı Yunan foto muhabiri Konstantinos Tsakalidis ise Istanbul Photo Awards 2022 yarışmasında ödülünü almak için Selanik'ten İstanbul'a arabayla geldiğini belirterek, "Muhteşem şehrinizde bulunmak benim için büyük onur ve mutluluk." dedi.
Tsakalidis, Istanbul Photo Awards'ın son yıllarda alanında en prestijli yarışmalardan biri haline geldiğine işaret ederek, "Çok mutluyum ve belki gelecekte büyük etkisi olacak. Umarım gelecekte daha az üzücü fotoğraflarla yarışmaya katılırım." diye konuştu.
Yarışma bu yıl Canon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türk Hava Yolları (THY) tarafından destekleniyor.
Istanbul Photo Awards 2022 jürisi ve kazanan fotoğraflarına dair detaylı bilgiye, yarışmanın web sitesi "www.istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.