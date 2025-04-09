Yazar ve yönetmen Derviş Zaim, AA'nın Sinema Atölyesi'ne konuk oldu:
AAtölye, Anadolu Ajansının (AA) Sinema Atölyesi serisinin on üçüncü etkinliğinde, "Türk Sineması" temasıyla düzenlenen söyleşide yazar ve yönetmen Derviş Zaim'i konuk etti.
Ankara
AA Akademi koordinasyonunda gerçekleştirilen Sinema Eğitimleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimen, Cenneti Beklerken gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Derviş Zaim ile "Türk Sineması" temalı bir söyleşi yapıldı.
Moderatörlüğünü AA Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Barışkan Ünal'ın üstlendiği söyleşide, Türk sinemasının dönüşüm süreci, geleneksel anlatı biçimleri ve Zaim'in sineması üzerine sohbet edildi.
İlk filmi Tabutta Rövaşata'nın yapım sürecine dair anılarını paylaşan Zaim, o dönemde kısıtlı bütçeyle, büyük hayallerden ziyade filmi tamamlamanın tek hedef olduğunu söyledi.
Farklı bütçelerde film yapmayı "makineyi yağlamaya" benzeten Zaim, "Bazen bütçelerle çalışa çalışa kendi yaratıcılığınızı hep bir yere doğru getirirsiniz. Bu bir tehlikedir. Arada başka tarz işlere de el atmanız lazım. Bu yaratıcılığınızı yağlamanızı, farklı bir perspektifle kendinize bakmanızı sağlar. Bu yüzden bütçeli olarak yaptığım işlerden sonra tırnak işareti içinde gerilla ya da yarı gerilla tarzına dönmek hoşuma gidiyor." dedi.
"Yapay zeka hayatımızın bir parçası olacak"
Derviş Zaim, eserleriyle ilgili yorumlara açık olduğunu, hatta farklı bakış açılarından değerlendirmeleri kıymetli bulduğunu belirterek, "Benden bağımsız benim işlerimi yorumlamak gibi bir hakkınız var. Hatta iyi ki de var. Benimle aynı fikirde olmasanız bile benim yaptığım işleri farklı yorumlayabilirsiniz ve bu benim hoşuma gider. Olumlu ya da olumsuz. Ama kendime dair bir fikrim var. Neyin peşinde olduğuma dair. Özde bir fikrim var." diye konuştu.
Sinemasında sanatlar arası etkileşime ve Türk sinemasına özgü bir dil arayışına önem verdiğini ifade eden Zaim, 200 yıldır süren Batılılaşma sürecinin gerilimlerinin ve kimlik sorunlarının halen devam ettiğini, bu meselelere dair sorular sormayı, bu soruları güncelleyerek işler üretmeyi amaçladığını dile getirdi.
Yapay zekanın senaryolar ve filmlere etkisine ilişkin soru üzerine Zaim, yapay zeka kullanımına karşı olmadığını söyledi.
Derviş Zaim, "Yapay zeka giderek daha fazla hayatımızın bir parçası olacak ve yapmaya çalıştığımız işlerin içine daha fazla girecek. İşin nereye doğru gideceği hep tartışılıyor. Bir ahlak felsefesi ile tartışmayı devam ettirmemizin iyi olacağını düşünüyorum." dedi.
Yapay zeka kullanımında etik değerlerin sorgulanması gerektiğini, bunun için de iyi bir ahlak felsefesine ihtiyaç olduğunu dile getiren Zaim, "Çok farklı felsefi akımların arasından bizim kendimize özel bir kokteyl yapmamız gerekiyor. Bu yüzden her an değişik zamanlarda, değişik dönemlerde ahlak felsefesinden anlayan, etikten anlayan, özellikle bu konuda, yapay zeka ve etik konusunda mürekkep yalamış insanlara ihtiyacımız olacak." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.