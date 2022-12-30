Yazar Doğan Hızlan'ın tercihi "Annesinin iki gözü" oldu
Yazar Doğan Hızlan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
Hızlan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Annesinin iki gözü
"Haber" kategorisinde Afganistan'da çocukların açlık nedeniyle yeterince gelişemediğini gösteren Sayed Khodaiberdi Sadat'ın "Annesinin iki gözü" başlıklı fotoğrafı seçen yazar, spor kategorisinde 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dinlenen pehlivanları fotoğraflayan Gökhan Balcı imzalı "Pehlivanlık hayalleri" karesine oy verdi.
Pehlivanlık hayalleri
Doğan Hızlan, çevre-yaşam kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin İran'ın başkenti Tahran'da elbise tasarımı yapan modacı Amen Hademi'nin asit saldırısına uğrayan kişileri model yaptığı "Korkusuz ve Özgür" başlıklı kareyi seçti.
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Korkusuz ve özgür