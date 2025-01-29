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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Van Valisi Balcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı

Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Nevzat Umut Uzel  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Van Valisi Balcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı Fotoğraf: Nevzat Umut Uzel/AA

Van

Vali Balcı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" başlıklı fotoğrafını seçen Balcı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" fotoğrafından yana kullandı.

Balcı, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Günlük Hayat" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Müzik geçidi" ve "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğraflarına oy verdi.

Balcı, Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği fotoğraf oylamasında bu yıl da birbirinden değerli karelerin yer aldığını belirterek, "Köklü bir tarihi olan Anadolu Ajansının düzenlediği oylamaya katıldık. Farklı kategorilerde fotoğrafları seçtik. Güzel fotoğraflar çekilmiş. Biz de oylamaya katılarak destek vermek istedik." dedi.

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