TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil 'Filistinliler direnişte' fotoğrafını seçti
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Kotil, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oyladı.
Temel Kotil, haber kategorisinde Issam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte" isimli fotoğrafını seçti.
Kotil, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde ise Kotil'in tercihi, Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafı oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.