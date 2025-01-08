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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Türkmen Basın Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Erbiloğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Irak'ın Erbil kentindeki Türkmen Basın Ajansı (TEBA) Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferit Erbiloğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı

Bekir Aydoğan  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Türkmen Basın Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Erbiloğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Erbil

Erbiloğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz" karesini oylayan

Erbiloğlu, "Haber" kategorisinde de Ali Jadallah’ın "Acısına sarılmış" fotoğrafını seçti.

Erbiloğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung’un "Kuyruklu yıldız ve volkan", "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Cem Özdel’in "Namaz vakti" karelerini oyladı.

"Özgür Suriye" kategorisinde seçtiği "Yüzsüz" karesinin benzerlerini daha önce de Irak'ta Saddam'ın düşmesi sırasında gördüklerini belirten Erbiloğlu, fotoğrafın, "Halkın özgürleşmeyi istediği zaman aslında bütün gerçek yüzsüzleri ortadan kaldırma yeteneği ve kudreti olduğu izlenimini verdiğini" söyledi.

Erbiloğlu, "Haber" kategorisinde oyladığı "Acısına sarılmış" fotoğrafına ilişkin ise Gazze'nin tüm İslam aleminin acısı olduğu ve dünyanın birçok yanında da bu acıya ortak olunduğunu vurgulayarak bir an önce Filistin'in kendi haklarına kavuşması temennisinde bulundu.

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