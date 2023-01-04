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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer'in favorisi “Filistin standartları” oldu

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mücahit Aydemir   | 04.01.2023
Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer'in favorisi “Filistin standartları” oldu Fotoğraf: Mustafa Alkharouf/AA

Kudüs

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Demirer, haber kategorisinde Amer Shallodi’nin, 15 yaşındaki Filistinli Mustafa el-Husays’ın İsrail güçleri tarafından gerçek mermiyle yaralandıktan sonra tıbbi yardım sağlanmaksızın gözaltına alınmasını gösteren “Filistin standartları” fotoğrafını seçti.


Filistin standartları

Çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona’nın “Masumiyet” adlı fotoğrafını oylayan Demirer, spor kategorisinde Daria Isaeva’nın “Havalı duruş” başlıklı fotoğrafından yana tercihini kullandı.


Havalı duruş

AA "Yılın fotoğrafları" oylaması

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı da katılıyor.


Masumiyet

Geçen yıl 312 bin 136 kişinin katıldığı "Yılın Fotoğrafları" oylaması, "yilinfotograflari.aa.com.tr" internet adresinden 16 Ocak 2023 saat 17.00'ye kadar devam edecek.​​​​​​​

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