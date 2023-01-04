Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer'in favorisi “Filistin standartları” oldu
Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kudüs
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Demirer, haber kategorisinde Amer Shallodi’nin, 15 yaşındaki Filistinli Mustafa el-Husays’ın İsrail güçleri tarafından gerçek mermiyle yaralandıktan sonra tıbbi yardım sağlanmaksızın gözaltına alınmasını gösteren “Filistin standartları” fotoğrafını seçti.
Filistin standartları
Çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona’nın “Masumiyet” adlı fotoğrafını oylayan Demirer, spor kategorisinde Daria Isaeva’nın “Havalı duruş” başlıklı fotoğrafından yana tercihini kullandı.
Havalı duruş
AA "Yılın fotoğrafları" oylaması
AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı da katılıyor.
Masumiyet
Geçen yıl 312 bin 136 kişinin katıldığı "Yılın Fotoğrafları" oylaması, "yilinfotograflari.aa.com.tr" internet adresinden 16 Ocak 2023 saat 17.00'ye kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.