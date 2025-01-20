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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Uysal favori AA karelerini seçti

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Selen Valente Rasquinho  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Uysal favori AA karelerini seçti Fotoğraf:Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Uysal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Uysal, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın Türkiye'nin derin deniz sondaj filosundaki gemilerden Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçişini gösteren "Kılavuzlar" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Faraşin Yaylası'nda temmuz ayında halen erimeyen karda kayan çocukları çektiği "Kar Eğlencesi" fotoğrafını tercih eden Uysal, Türkiye'de 7 ayrı bölgede 7 iklimin yaşandığını gözler önüne serdiği için bu kareyi tercih ettiğini belirtti.

Uysal, "Spor" kategorisinde Samır Jordamovıc'ın Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla köprünün çevresinde düzenlenen etkinliklerde gençlerin meşalelerle ilgi çekici atlayışını sergilediği "Gece atlayışı" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Uysal, Lukas Kabon'un Çekya'daki sellerde mahsur kalan bir kedinin ekipler tarafından kurtarılmasını fotoğrafladığı "Kurtarılan can" başlıklı kareyi tercih etti.

Büyükelçi Uysal, "Özgür Suriye" kategorisinde ise tercihini Emin Sansar'ın Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasından sonra ekonomik hayatın da canlandığını gözler önüne seren, Şam'ın en işlek noktalarından Osmanlı döneminde inşa edilen sembolik Hamidiye Çarşısı'ndaki yoğunluğu yansıtan "Her şeye rağmen" başlıklı karesinden yana kullandı.

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